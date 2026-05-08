¿Cómo se ha transmitido el hantavirus? Explicación visual del brote del barco

El paciente cero del brote de hantavirus del MV Hondius embarcó en Ushuaia, Argentina, sin saber que llevaba consigo el virus que desataría una crisis sanitaria.

El pasajero y su mujer, ambos holandeses, llevaban semanas viajando por Argentina antes de subirse al buque de expedición. La hipótesis principal es que “se infectaron fuera del barco”, según la OMS.

El primer caso. Él comienza a tener síntomas el día 6 de abril; fiebre, dolor de cabeza, ligera diarrea, unos días después de que el barco zarpara de Ushuaia para iniciar la travesía atlántica el 1 de abril. La incubación del virus dura entre 1 y 6 semanas, de ahí la sospecha de que subiese infectado.

El segundo caso. El primer enfermo muere el 11 de abril. Su mujer, que compartía camarote con él, presenta síntomas el día 24 (caso 2).

Ese mismo día, otro hombre acude al médico del barco con un cuadro febril y síntomas de neumonía (caso 3). La OMS contempla dos posibilidades: que la mujer también se infectara en Argentina antes de embarcar o que la contagiara su marido durante el viaje.

Los desembarcos. El 21 de abril, 30 pasajeros se quedan en Santa Elena, ajenos a un brote que aún no se había detectado.

Cuatro días después, la mujer enferma (caso 2) es evacuada desde la misma isla en un vuelo a Johannesburgo, Sudáfrica: su estado se deteriora durante el viaje y fallece al día siguiente. El caso 3 desembarca en Ascensión y el 27 de abril vuela también hacia Sudáfrica, donde sigue ingresado en la UCI.

Todo esto ocurre sin que nadie sepa que hay casos de hantavirus a bordo. La confirmación llega el 2 de mayo, cuando una PCR detecta la infección en el paciente 3, hospitalizado en Johannesburgo. Dos días después, se confirma también la patología para el caso 2.

Entonces empieza el rastreo de contactos en sus vuelos y también de los pasajeros desembarcados, como confirmó a EL PAÍS un portavoz de la OMS: “el rastreo de contactos internacionales está en curso”.

A la vez, en el barco siguen apareciendo contagiados. El caso 4 es una mujer que empezó con síntomas —fiebre y malestar— el 28 de abril y falleció el 2 de mayo.

Los casos 5, 6 y 7 permanecieron a bordo varios días con fiebre alta y síntomas gastrointestinales, antes de ser evacuados este miércoles.

El octavo caso, y de momento el último, es un ciudadano suizo que desembarcó junto a su mujer antes de que se conociera la existencia del brote y que está siendo tratado en Zúrich.

Aumento de contagios (6 de Mayo)

¿Cómo se contagió el paciente 1?

Los pasajeros se podrían haber infectado por roedores en el barco, pero ahora esa posibilidad parece improbable: “Se nos dice que no hay roedores a bordo” ha explicado María Van Kerkhove, responsable de la OMS para prevención y preparación de epidemias y pandemias.

La organización asume que los pacientes iniciales, se contagiaron antes de subir al barco: “Subieron en Argentina. Y con la incubación del hantavirus, que va de una a seis semanas, nuestra suposición es que se infectaron fuera del barco, quizá haciendo alguna actividad allí”, explicó Van Kerkhove.

El hantavirus es un virus conocido, aunque poco frecuente, con presencia en varios países de América.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se detectaron 229 casos en la región, de los cuales 66 fueron reportados en Argentina.

Es en ese país donde circula la variante ‘Andes’, para la que se han documentado casos de transmisión entre humanos con contacto estrecho.

El hantavirus tiene una elevada letalidad: en 2025 fallecieron el 26% de los casos confirmados en América.

La cepa Andes, identificada en el brote del crucero ‘Hondius’, está detrás de la mayoría de casos en Argentina, donde la letalidad observada en 2025 ha sido del 32%. Pero, a diferencia de la covid o la gripe, no se transmite con facilidad entre personas.

A los humanos suele llegar a través de roedores. Muchos enfermos son personas con contacto con animales infectados, que inhalan aerosoles con partículas virales presentes en orina, excrementos o saliva.

Sin embargo, el contagio de persona a persona también está documentado. Es poco frecuente y solo se ha demostrado con la variante Andes. Requiere contactos estrechos y prolongados, miembros de una familia o parejas.

Un indicio de su transmisibilidad limitada es el propio crucero: aunque 147 personas han compartido espacio cerrado durante semanas, solo se conocen 8 casos a bordo.

La OMS mantiene que “el riesgo general para el público es bajo”, pero la organización ha activado mecanismos: un especialista en enfermedades infecciosas se ha sumado al barco, los pasajeros sintomáticos han sido evacuados y la OMS rastrea internacionalmente a quienes ya habían desembarcado.

La incubación del virus puede llegar a las seis semanas: hasta entonces no se podrá descartar que aparezcan nuevos casos entre los pasajeros que ya han desembarcado.

Contenido publicado el 06 de mayo de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.