'No es un nuevo COVID': La OMS explica cómo se contagia realmente el hantavirus

La OMS insiste en que el hantavirus se contagia a través de un contacto muy cercano.

El hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir", explicó este viernes 8 de mayo de 2026 el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa.

El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, "lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo".

"No es un nuevo covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo", insistió Lindmeier, quien también señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio.

La OMS agregó que espera que el brote de hantavirus sea "limitado", mientras el cruceo MV Hondius continúa su viaje desde Cabo Verde hacia las Canarias.

El director General de la OMS apuntó que "es posible que se reporten más casos" debido al tiempo de incubación de seis semanas de esta cepa Andes.

"No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas", dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias.