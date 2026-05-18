Defensa de Aquiles Alvarez denuncia deterioro físico del alcalde de Guayaquil

Imágenes del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, de su reclusión en la cárcel del Encuentro en Santa Elena, y de cuando estaba en el Municipio.

"Aquiles Alvarez permanece privado de libertad en medio de un preocupante deterioro físico, que hoy genera alarma jurídica y humanitaria". Así señala un comunicado que compartió David Norero, uno de sus abogados.

Junto al comunicado, publicó imágenes, obtenidas desde la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde está recluido con dos órdenes de prisión preventiva.

Allí, añade, se evidencia "una drástica pérdida de peso" y "un visible quebranto en el estado de salud" del alcalde.

El documento agrega que la situación se agrava, ante denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis dentro del centro penitenciario.

Reporta, además, restricciones para mantener contacto con él y formalizar documentación necesaria sobre su defensa técnica.

A las denuncias públicas de la defensa, se sumó Fiorella Ycaza, quien a través de un video aseguró que su esposo ha perdido más de 50 libras. También dijo que solo le permiten hablar por videollamada, una vez por semana.

Nuevo pedido de Fiscalía

Tras la fallida instalación de la audiencia en la que se buscaba vincular a cinco personas y a nueve empresas al caso Goleada, la Fiscalía insiste en que se defina fecha y hora para la misma.

En un oficio, dirigido el 16 de mayo, el fiscal Dennis Villavicencio solicitó al juez Jairo García se convoque "de manera urgente" la diligencia.

Entre las personas naturales que Fiscalía quiere procesar figuran Fiorella Ycaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre de Aquiles Alvarez, respectivamente.

Asimismo, nueve empresas relacionadas con la causa.

El magistrado aún no define nueva fecha para la audiencia.