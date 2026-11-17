Los 11 posibles titulares de Ecuador ante Bolivia en el estadio Monumental Banco Pichincha

La Selección Ecuatoriana de Fútbol, dirigida por el entrenador argentino Marcelo Gallardo, se mide ante Bolivia este martes 17 de noviembre de 2026, a las 18h30, en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que será su último compromiso amistoso del año. Para este encuentro, el combinado nacional saltaría a la cancha con Hernán Galíndez en el arco; Angelo Preciado, Willian Pacho, Jackson Porozo y Piero Hincapié en la defensa; Moisés Caicedo y Pedro Vite en el mediocampo; John Yeboah, Nilson Angulo y Keny Arroyo por los extremos; y Jordy Caicedo en la delantera. Teleamazonas transmitirá el duelo en vivo y en señal abierta para todo el país, con una previa especial desde las 17h30.