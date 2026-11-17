Registro Civil atenderá este sábado en 11 provincias para facilitar la cedulación

Este sábado 21 de noviembre, el Registro Civil habilitará una jornada extraordinaria de atención en 11 provincias del país con el objetivo de agilizar el servicio de cedulación. La medida busca que los ciudadanos obtengan su documento de identidad con anticipación ante la proximidad de las elecciones y puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez