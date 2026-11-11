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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 11 nov 2026 - 15:01

Accidente entre vehículo y scooter dejó un menor gravemente herido

Un lamentable accidente registrado en una urbanización privada de la jurisdicción de Daule dejó a un niño en la unidad de cuidados intensivos debido a un severo traumatismo craneal. La Comisión de Tránsito del Ecuador informó que el menor se movilizaba en scooter junto a su madre y hermana, quienes resultaron con contusiones leves, cuando fue impactado por un auto. La conductora del vehículo fue retenida para las investigaciones correspondientes por presunto exceso del límite de velocidad interno establecido en 20 km/h. Un reporte de Paula Kuhn

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