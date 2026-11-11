Más de 223 conductores de buses urbanos han estado involucrados en siniestros de tránsito en Quito

Las recurrentes infracciones y colisiones protagonizadas por el transporte público generan profunda inquietud en la capital, tras un nuevo choque reportado en el sector de El Dorado. En lo que va del año, más de 223 conductores de buses estuvieron involucrados en siniestros viales y más de 7 000 choferes recibieron sanciones por incumplir el reglamento de tránsito, reflejando problemas estructurales en la conducción del servicio urbano. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez