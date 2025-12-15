Actualizada: 15 dic 2025 - 14:21
Compartir
Alerta por posible circulación de la variante K de la influenza en Ecuador
Infectólogos advierten que el ingreso de viajeros en estas festividades podría facilitar su llegada al país.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 15 dic 2025 - 14:21
Compartir
Infectólogos advierten que el ingreso de viajeros en estas festividades podría facilitar su llegada al país.