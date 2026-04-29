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Elena Nájera: 'La Corte Constitucional debe resolver, los hitos electorales se están cumpliendo'

"La Corte Constitucional debe resolver con celeridad: los hitos electorales se están cumpliendo", señaló Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral, sobre la planificación de los próximos comicios.

Además hizo un llamado urgente al máximo organismo de control constitucional para que emita resoluciones pendientes que afectan directamente la planificación de los próximos comicios, advirtiendo que el cronograma técnico no admite mayores retrasos.