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Noticias, lunes 22 de junio del 2026| 24 Horas | Ecuador

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Asamblea analiza informe de irregularidades en la compra de trolebuses

El documento de la Comisión de Relaciones Internacionales señala un posible perjuicio económico superior a los USD 35 millones.