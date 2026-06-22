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Actualizado: 22 jun 2026 - 22:06

Asamblea analiza informe de irregularidades en la compra de trolebuses

El documento de la Comisión de Relaciones Internacionales señala un posible perjuicio económico superior a los USD 35 millones.

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