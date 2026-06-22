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Actualizado: 22 jun 2026 - 22:08

CNE registra 19 candidatos inscritos para las vocalías del Cpccs

Las postulaciones se receptarán hasta el 25 de junio. Quienes postulen no deben tener afiliación política en los últimos cinco años.

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