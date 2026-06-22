Asamblea analiza informe de irregularidades en la compra de ...

Noticias, lunes 22 de junio del 2026| 24 Horas | Ecuador

Ecuador y EE.UU. firman la implementación de Estrategia Fron...

CNE registra 19 candidatos inscritos para las vocalías del Cpccs

Las postulaciones se receptarán hasta el 25 de junio. Quienes postulen no deben tener afiliación política en los últimos cinco años.