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Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 17 sep 2026 - 21:09

Asesinan al juez Ramón Abad Gallardo en el cantón La Troncal

El magistrado fue atacado a tiros mientras se movilizaba a su trabajo; la Policía desplegó un operativo para localizar a los implicados.

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