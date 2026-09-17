Actualizada: 17 sep 2026 - 21:09
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Asesinan al juez Ramón Abad Gallardo en el cantón La Troncal
El magistrado fue atacado a tiros mientras se movilizaba a su trabajo; la Policía desplegó un operativo para localizar a los implicados.
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El magistrado fue atacado a tiros mientras se movilizaba a su trabajo; la Policía desplegó un operativo para localizar a los implicados.