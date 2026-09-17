Asesinan al juez Ramón Abad Gallardo en el cantón La Troncal

Noticias, jueves 17 de septiembre del 2026| 24 Horas | Ecuad...

TCE tramita denuncia por presunta campaña anticipada contra Jorge Yunda

La causa abarca también a Carla Cevallos; el juez concedió dos días a la denunciante para aclarar el escrito dentro del proceso.