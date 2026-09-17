Actualizada: 17 sep 2026 - 21:03
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TCE tramita denuncia por presunta campaña anticipada contra Jorge Yunda
La causa abarca también a Carla Cevallos; el juez concedió dos días a la denunciante para aclarar el escrito dentro del proceso.
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La causa abarca también a Carla Cevallos; el juez concedió dos días a la denunciante para aclarar el escrito dentro del proceso.