Noticias, martes 31 de marzo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

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Noticias, martes 31 de marzo del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Asesinan a líder barrial en su casa en Sauces 6, norte de Guayaquil

Un líder barrial fue hallado sin vida y embalado dentro de su domicilio en Sauces 6, norte de Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís