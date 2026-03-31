Actualizada: 31 mar 2026 - 12:06
Compartir
Asesinan a líder barrial en su casa en Sauces 6, norte de Guayaquil
Un líder barrial fue hallado sin vida y embalado dentro de su domicilio en Sauces 6, norte de Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 31 mar 2026 - 12:06
Compartir
Un líder barrial fue hallado sin vida y embalado dentro de su domicilio en Sauces 6, norte de Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís