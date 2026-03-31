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Actualizada: 31 mar 2026 - 12:06

Asesinan a líder barrial en su casa en Sauces 6, norte de Guayaquil

Un líder barrial fue hallado sin vida y embalado dentro de su domicilio en Sauces 6, norte de Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís

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