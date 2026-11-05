Ataque armado deja cinco jóvenes sin vida en el interior de una vivienda en Manta

La violencia sacudió nuevamente al cantón Manta tras registrarse el asesinato de cinco jóvenes de entre 23 y 27 años, oriundos de la provincia de El Oro, dentro de un inmueble. Según datos preliminares, los atacantes habrían empleado herramientas tácticas para irrumpir en la propiedad, realizando más de 20 detonaciones de arma de fuego. Con este hecho, Manta suma 428 muertes violentas, manteniéndose como el distrito más conflictivo de la provincia de Manabí.