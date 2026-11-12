Balacera en el mercado Caraguay dejó heridos y un detenido en Guayaquil

Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 11 de noviembre provocó pánico entre comerciantes y compradores del mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil. La balacera dejó varias personas heridas, quienes recibieron asistencia tras el incidente. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, levantar indicios y ejecutar un operativo inmediato que permitió la captura de uno de los presuntos implicados en el atentado. Un reporte de Paula Kuhn