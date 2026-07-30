Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 30 jul 2026 - 12:12

Bloqueo de aceras y parqueadores informales generan caos en Guayaquil

Conductores y peatones expresan su malestar ante el uso indebido del espacio público en Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís

Nuestra TV