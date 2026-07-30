Actualizado: 30 jul 2026 - 12:12
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Bloqueo de aceras y parqueadores informales generan caos en Guayaquil
Conductores y peatones expresan su malestar ante el uso indebido del espacio público en Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís
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Conductores y peatones expresan su malestar ante el uso indebido del espacio público en Guayaquil. Un reportaje de Jazmín Solís