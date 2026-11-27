Clausuran tres casas de citas clandestinas en Iñaquito, norte de Quito

Tres establecimientos que operaban como casas de citas clandestinas fueron clausurados por las autoridades en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito, donde en uno de los locales se cobraba hasta 80 dólares por servicios sexuales. Durante la inspección también se halló que comercializaban medicamentos sin los permisos sanitarios correspondientes, por lo que los responsables podrían enfrentar multas de hasta 7 mil dólares. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez