Miembros de la Escolta Presidencial arrojaron al suelo motocicletas de la AMT en el Centro Histórico

Un incidente entre miembros de la Escolta Presidencial y agentes civiles de tránsito quedó registrado en video en la intersección de las calles García Moreno y Mejía, en el Centro Histórico de Quito. En las imágenes se observa cómo los uniformados militares arrojan al suelo varias motocicletas institucionales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), hecho que generó cuestionamientos ciudadanos sobre el respeto a las normas viales entre servidores públicos.