Pronóstico del clima prevé cielo despejado en la Sierra y precipitaciones en la Costa y Amazonía

El reporte meteorológico para este viernes 27 de noviembre registra abundante nubosidad en la zona costera, abarcando la mayor parte de la provincia de Manabí, toda Santa Elena, el norte de Guayas y el perfil del océano Pacífico. Por el contrario, en la región Sierra no se presenta nubosidad y existen bajas probabilidades de lluvia, mientras que en la Amazonía se mantienen formaciones nubosas concentradas entre Sucumbíos y Orellana.