Retoman clases presenciales con excepciones en Los Ríos, Manabí, Santo Domingo y cantones de Guayas

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó a través de su cuenta de X que, conforme a lo dispuesto por el COE Nacional y con base en los informes técnicos del Inamhi e Inocar, este viernes 27 de noviembre se retoman las clases presenciales en la Costa ecuatoriana. La medida exceptúa a las provincias de Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como a los cantones guayasenses de Balao, Balzar, El Empalme, El Piedrero, El Triunfo, Gral. Antonio Elizalde, Marcelino Maridueña, Naranjal, Simón Bolívar y la parroquia Tenguel de Guayaquil; además, se activará la modalidad virtual en los planteles que funcionarán como recintos electorales.