El clima para hoy alerta de lluvias en Guayaquil, el Litoral y la Amazonía | 30 de octubre

El monitoreo meteorológico prevé para hoy en Guayaquil cielos parcialmente nublados con temperaturas de hasta 32 °C y niveles de radiación ultravioleta muy alta durante la mañana, mientras que hacia la tarde y noche se pronostican lluvias y tormentas eléctricas. En la provincia del Guayas se identifican nubes cargadas de humedad, especialmente hacia el sur, escenario que se replica en Manabí, Santa Elena, Los Ríos y la zona de conexión entre el norte manabita y Esmeraldas. En contraste, la región Sierra presenta baja probabilidad de precipitaciones con cielos despejados, salvo en Carchi e Imbabura. Por su parte, en la Amazonía se registra abundante nubosidad sobre Orellana, Napo y Sucumbíos, lo que incrementa las probabilidades de precipitaciones en la zona oriental.