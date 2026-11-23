Alias "Comandante Willy" llegó extraditado desde España y será recluido en la cárcel El Encuentro

Willian Joffre Alcívar Bautista, alias "Comandante Willy" o "Negro Willy", señalado como cabecilla de la estructura criminal Los Tiguerones, arribó a Guayaquil la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026 procedente de España bajo fuerte resguardo policial. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que será trasladado e incomunicado en el Centro de Privación de Libertad El Encuentro, en Santa Elena, donde enfrentará procesos por presunta delincuencia organizada, terrorismo, reclutamiento de menores y el ataque armado a TC Televisión ocurrido en enero de 2024, esperando una condena de al menos 40 años de prisión. Un reporte de Paula Kunh