Pronóstico del clima prevé nubosidad cargada de agua en el centro del país

El pronóstico meteorológico para este lunes 23 de noviembre revela presencia de nubosidad cargada de agua concentrada sobre el centro del territorio ecuatoriano, abarcando sectores de Esmeraldas, Manabí, Guayas, parte de Santa Elena, Cañar y el sur de la provincia de Napo. Asimismo, el reporte satélite evidencia formación nubosa con carga hídrica sobre el mar territorial del país.