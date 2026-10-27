Concejales de Quito respaldan al alcalde Pabel Muñoz tras allanamiento

Un grupo de 14 concejales de Quito se reunió de manera pública para pronunciarse tras las diligencias y allanamientos ejecutados por las autoridades en dependencias del Municipio. Los funcionarios manifestaron su respaldo al burgomaestre Pabel Muñoz, asegurando que no existe implicación directa del alcalde en las investigaciones en curso y ratificando la predisposición del cabildo para colaborar con la justicia. Un reporte de Brigette Mancheno.