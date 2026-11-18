Quitaron la vida a un conductor de transporte público en la vía a El Quinche

Una muerte violenta se registró este martes 17 de noviembre en el camino a El Quinche, a la altura de San Juan de Guaysa, en el nororiente de Quito. Según relataron testigos del hecho, un sujeto encapuchado subió a una unidad de transporte público y disparó contra el conductor tras forcejear con él, de acuerdo con información preliminar, el crimen no respondería a un sicariato, y la víctima fue identificada como un ciudadano ecuatoriano de 46 años sin antecedentes penales. Un reporte de Gustavo Jaramillo