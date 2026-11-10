Confrontación verbal entre un agente metropolitano y una comerciante informal en El Tejar

Una fuerte discusión registrada en video entre un efectivo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y una comerciante autónoma no regularizada, generó rechazo en redes sociales. El incidente reabrió la discusión sobre el cumplimiento de los protocolos de actuación, el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante los operativos de control del espacio público. Un reportaje de Gustavo Jaramillo