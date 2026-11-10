La Sierra registrará alta radiación mientras se prevé el retorno de lluvias en la Costa

El reporte del tiempo anticipa una breve tregua en la intensidad de las precipitaciones sobre la región Sierra, previendo mañanas soleadas con niveles de radiación UV situados entre altos y extremadamente altos. Sin embargo, los modelos meteorológicos advierten que en las provincias del interior del Litoral las precipitaciones podrían volver a intensificarse durante los próximos días, incrementando el riesgo de anegaciones. Un reportaje de Stephany Paz