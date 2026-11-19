Banda de cerca de diez delincuentes en camionetas asaltaron local de ropa deportiva en Llano Grande

Un robo bajo modalidad de asalto grupal se registró en un local comercial de ropa deportiva ubicado en una plaza del sector de Llano Grande, en el norte de Quito. Cerca de diez hombres que se movilizaban en dos camionetas forzaron la puerta de seguridad para sustraer mercadería, mientras agentes de la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Un reportaje de Nathalie Jiménez