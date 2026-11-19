Baches y desniveles ocultos por el agua de lluvia complicaron el tránsito en Guayaquil

La presencia de baches y pronunciados desniveles afecta la movilidad en distintos tramos viales de Guayaquil, agravándose cuando las lluvias cubren los huecos con agua e impiden que los conductores los adviertan a tiempo. Un recorrido por varios puntos de la urbe permitió constatar el deterioro del pavimento, situación que complica la circulación y pone en riesgo a los vehículos. Un reportaje de Camila Guevara