Alex Anchundia: 'En un espacio de dos horas cayeron 150 litros de agua por metro cuadrado'

“Ayer cayeron cerca de 100 mil millones de litros de agua en la zona urbana de Guayaquil, un evento extraordinario que en solo dos horas acumuló 150 litros por metro cuadrado y sobrepasó la capacidad de respuesta inmediata de la ciudad”, señaló Alex Anchundia, gerente general de Segura EP.

Ante la previsión de nuevas lluvias y tormentas eléctricas en las siguientes 48 horas, Anchundia enfatizó que la gestión ante el fenómeno de El Niño exige una estricta corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía. Invitó a las familias, instituciones educativas y empresas a no subestimar las alertas oficiales del INAMHI y a activar de inmediato sus planes de contingencia, priorizando el teletrabajo, las clases virtuales y evitando volcarse a las calles sin necesidad para no entorpecer los rescates. Asimismo, instó a la comunidad a consultar el geoportal de zonas inundables de Segura EP, informarse únicamente por canales oficiales para evitar el pánico por desinformación en redes sociales, y mantener limpios los sumideros descartando el arrojo de desechos en la vía pública.