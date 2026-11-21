Actualizado: 21 nov 2026 - 14:54
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Ecuador registra 25 ríos desbordados tras las intensas precipitaciones
12 Afluentes desbordados en la provincia de Guayas. Las anegaciones también afectan a Galápagos y Los Ríos.
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12 Afluentes desbordados en la provincia de Guayas. Las anegaciones también afectan a Galápagos y Los Ríos.