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Actualizada: 17 abr 2026 - 14:53

Ecuador enfrenta déficit de 18 mil profesionales de la salud

Mientras faltan médicos y enfermeros, los despidos en el sector público desatan críticas un reportaje de Lucia Clavijo

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