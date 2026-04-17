Actualizada: 17 abr 2026 - 14:53
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Ecuador enfrenta déficit de 18 mil profesionales de la salud
Mientras faltan médicos y enfermeros, los despidos en el sector público desatan críticas un reportaje de Lucia Clavijo
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Mientras faltan médicos y enfermeros, los despidos en el sector público desatan críticas un reportaje de Lucia Clavijo