Habitantes de Julio Andrade, en Carchi, retuvierona un presunto delincuente tras robo a un local

Habitantes de la parroquia fronteriza de Julio Andrade, en la provincia del Carchi, retuvieron a un presunto delincuente luego de que forzara las seguridades de un local comercial para sustraer mercadería. Cansados de los constantes hechos delictivos en la zona, los moradores intentaron hacer justicia por mano propia y exigieron a las autoridades mayor presencia policial y acciones urgentes contra la inseguridad. Un reportaje de Jairo Jácome