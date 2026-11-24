Advierten sobre estafas, extorsiones y lavado de dinero detrás de préstamos ofrecidos en TikTok

Ofertas de préstamos de hasta 200 mil dólares con mínimos requisitos y desembolsos inmediatos se promocionan abiertamente en transmisiones en vivo de TikTok, pero detrás de estas captaciones pueden esconderse redes de estafa, extorsión y lavado de activos. Especialistas advierten que este tipo de fraudes financieros tienen graves consecuencias penales que contemplan penas privativas de libertad y fuertes multas económicas. Un reportaje de Camila Guevara