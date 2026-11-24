Catorce delincuentes peligrosos han sido capturados en Colombia, México y España durante el 2026

En lo que va de 2026, un total de 14 integrantes de estructuras del crimen organizado ecuatoriano han sido capturados en el extranjero mediante operativos de cooperación internacional ejecutados en Colombia, México y España. De forma paralela, las fuerzas de seguridad de Ecuador han logrado detener en territorio nacional a presuntos miembros de organizaciones delictivas procedentes de Perú y Colombia. Un reporte de Catalina García