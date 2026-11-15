Evacuaron el edificio Astillero en Puerto Santa Ana tras deslizamiento de tierra en Guayaquil

El edificio Astillero, ubicado en el sector de Puerto Santa Ana en Guayaquil, resultó afectado tras un deslizamiento de tierra registrado a las 14:00 del sábado 14 de noviembre. Luego de una nueva inspección técnica, las autoridades ejecutaron la evacuación preventiva del inmueble para precautelar la seguridad de sus ocupantes. Adicionalmente, las intensas lluvias dejaron inundaciones en 45 zonas de la ciudad. Un reporte de Camila Guevara