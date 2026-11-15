Graves daños en cinco cantones de Manabí por desbordamiento de ríos y quebradas

Los cantones de Sucre, Manta, Montecristi, Jipijapa y Puerto López figuran entre las localidades más golpeadas por el temporal invernal en la provincia de Manabí. Varias familias lo han perdido todo, mientras numerosas viviendas amenazan con desplomarse y existen vías destruidas. Asimismo, en el cantón Sucre se registró el desbordamiento de ríos y quebradas en la parroquia Charapotó, evento que además detonó más de 20 emergencias en Manta. Un reportaje de Daniel Moreira