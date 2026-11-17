Todo listo en los exteriores del estadio Monumental previo al amistoso entre Ecuador y Bolivia

Aunque en los exteriores del estadio Monumental de Guayaquil aún no se registra presencia de hinchada, todo se encuentra listo para el partido amistoso entre Ecuador y Bolivia de este martes 17 de noviembre. Las puertas del escenario deportivo se abrirán al público a las 15:00, mientras que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ya tiene previstos los operativos viales en el sector. Por su parte, Teleamazonas ha preparado una cobertura previa desde las 17:30 con todos los detalles antes de la transmisión en vivo y en señal abierta para todo el país. Un reporte de Ricardo Cruzzaty