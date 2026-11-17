Continúa la emergencia en Milagro, más de mil personas han sido evacuadas

La emergencia invernal persiste en el cantón Milagro, donde el agua permanece estancada por más de 5 días, en distintos sectores debido a las continuas lluvias y al desbordamiento del río Milagro. Según explican los moradores, el problema se agrava porque no existe suficiente desfogue y la geografía del cantón es más baja en comparación con localidades vecinas, provocando que el agua se acumule en la zona. Desde el pasado viernes 13 de noviembre más de mil personas han sido evacuadas, mientras botes del Cuerpo de Bomberos continúan realizando rescates. Un reporte de Ever Moreira