Un millón de fieles se preparan para la misa del papa León XIV en las pampas de Pimentel, Perú

Las pampas de Pimentel, una localidad costera ubicada a 40 minutos de Chiclayo, se alista para recibir la misa campal del sumo pontífice prevista para las 10h00 de este viernes 13 de noviembre, tras su arribo a la ciudad programado para las 09h00. En medio de una enorme expectativa religiosa, el recinto acogerá a aproximadamente un millón de personas y cuenta con al menos 17 pantallas gigantes instaladas estratégicamente para que todos los asistentes puedan seguir de cerca la celebración litúrgica. Un reporte de Bernarda Cevallos