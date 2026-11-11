Fiscalía imputa sin detención al alcalde de Naranjal por inmunidad electoral

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional avanzan en las diligencias del denominado "Caso Naranjal", que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos en la Municipalidad del cantón Guayas. Tras los allanamientos ejecutados en sus propiedades, los agentes policiales localizaron a Juan Carlos Rivera, alcalde de Naranjal, para trasladarlo a rendir su declaración formal. No obstante, las autoridades aclararon que Rivera no podrá ser aprehendido debido a la inmunidad que le otorga la legislación electoral vigente hasta la publicación oficial de los resultados, en una situación legal análoga a la que afronta el alcalde del cantón Playas.