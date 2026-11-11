Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos al alcalde de Naranjal por presunta corrupción

El Ministro del Interior confirmó la mañana de este miércoles 11 de noviembre mediante su cuenta de X , que, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional desplegaron un operativo en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, en el marco del denominado "Caso Naranjal". Las diligencias operativas incluyeron intervenciones en la vivienda y en una finca vinculadas al alcalde Juan Carlos Rivera, quien no se encontraba en las propiedades durante las incursiones. Las autoridades recabaron indicios y elementos de convicción para investigar una presunta red de corrupción dentro del Municipio, relacionada con tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos.