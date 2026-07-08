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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 08 jul 2026 - 22:25

Fiscalía pide seis años de prisión para Lenín Moreno por caso Sinohydro

El Ministerio Público solicitó condenar a 20 procesados y fijó una reparación integral de USD 76,1 millones por presunto cohecho.

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