Actualizado: 08 jul 2026 - 22:25
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Fiscalía pide seis años de prisión para Lenín Moreno por caso Sinohydro
El Ministerio Público solicitó condenar a 20 procesados y fijó una reparación integral de USD 76,1 millones por presunto cohecho.
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Actualizado: 08 jul 2026 - 22:25
Compartir
El Ministerio Público solicitó condenar a 20 procesados y fijó una reparación integral de USD 76,1 millones por presunto cohecho.