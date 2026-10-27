Acusan a funcionaria del Ministerio de Educación de estafar con cupos y nombramientos

Alrededor de 40 personas denuncian haber sido víctimas de un esquema de estafa perpetrado por una funcionaria del Ministerio de Educación, quien les habría exigido cobros de entre 1.500 y 6.500 dólares a cambio de la asignación de cupos y nombramientos docentes. Pese a que las denuncias formales descansan en la Fiscalía, los perjudicados señalan que la investigación no avanza y la acusada continúa ejerciendo sus funciones. Un reporte de Nathalie Jiménez.