Gestos de solidaridad destacan en medio de las emergencias por inundaciones en Guayaquil

En medio de las severas anegaciones y complicaciones causadas por el invierno en Guayaquil, diversos ciudadanos desplegaron iniciativas solidarias para auxiliar a las personas varadas en las calles. Historias como las de Daniela y Sebastián reflejan la empatía de la comunidad, asistiendo a conductores atrapados en el agua y brindando apoyo a quienes quedaron vulnerables ante la acumulación del temporal. Un reporte de Ricardo Cruzatty.