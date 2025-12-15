Actualizada: 15 dic 2025 - 13:43
Compartir
Gobierno lanza campaña para combatir la mendicidad y el trabajo infantil en diciembre
Más de 700 personas han salido de las calles en los últimos tres años, según cifras oficiales
