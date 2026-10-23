La Guagua Más Linda | Arte y Colibríes con Eurobuilding | 23 de octubre

El concurso de La guagua más linda 2026 continuó con la participación de Eurobuilding, el cual obtuvo una calificación de 7.95 por parte del jurado calificador al presentar una guagua de valor ancestral inspirada en los colibríes y llena de colores, elaborada con dos tipos de masa (fermento largo y cacao amargo) y rellenos de mango, mora y tomate de árbol. Con la conducción de Stephany Paz.