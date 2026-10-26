La Guagua Más Linda | Tradición y Sabor con Panificadora Ambato | 26 de octubre

El concurso de La guagua más linda 2026 continuó con la participación de Panificadora Ambato, la cual obtuvo una calificación de 8.22 por parte del jurado calificador bajo la temática de fiesta de la tradición, al presentar una guagua moca con masa de chocolate y relleno cremoso de moca con toque de café, además de una guagua morada a base de maíz morado rellena de colada morada y frutos rojos. Con la conducción de Stephany Paz.