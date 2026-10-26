Suben a seis los reclusos fallecidos en la cárcel de Turi

Tres personas privadas de la libertad fueron encontradas sin vida durante el fin de semana en el centro penitenciario de Turi, en el sur de Cuenca. De manera preliminar se presume que se trata de muertes violentas, con lo que ascienden a seis los reclusos fallecidos en el lapso de una semana, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento oficial de las autoridades. Un reporte de Iván Rodríguez.